Banke v 11 mesecih s 397 milijonov evrov čistega dobička

Ljubljana, 17. januarja - Banke v Sloveniji so v prvih 11 mesecih leta 2017 ustvarile 396,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 15 odstotkov več kot v enakem obdobju leto prej. Dobiček pred davki se je zvišal za 10,3 odstotka na 423,9 milijona evrov. Banke so neto sproščale oslabitve in rezervacije, v 11 mesecih za 36,6 milijona evrov.