Na političnih konzultacijah Slovenije in Avstrije tudi o nadzoru na meji

Dunaj, 17. januarja - Državni sekretar na MZZ Iztok Mirošič se je v torek mudil na Dunaju na političnih konzultacijah med Slovenijo in Avstrijo. Gostil ga je generalni sekretar v avstrijskem ministrstvu za Evropo, zunanje zadeve in integracijo Michael Linhart, s katerim sta spregovorila tudi o delovanju schengenskega sistema in avstrijskem nadzoru na meji.