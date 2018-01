Partnerji zadovoljni s potekom protipoplavnega projekta Frisco1

Ljubljana, 17. januarja - V Ljubljani so se danes srečali slovenski in hrvaški partnerji čezmejnega projekta Frisco1 za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečjih šestih rek - Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane, Drave in Mure. V prvi polovici trajanja projekta so porabili 1,3 milijona od razpoložljivih štirih milijonov evrov, uspešno sodelovanje pa daje konkretne rezultate.