Duhovnik v Rusiji obsojen zaradi pedofilije

Sankt Peterburg, 17. januarja - Sodišče v Rusiji je danes zaradi pedofilije obsodilo pravoslavnega duhovnika na 14 let v kazenski koloniji in s tem zaključilo več kot štiri leta star postopek. Tamkajšnje oblasti so namreč preiskavo zoper duhovnika pričele že leta 2013, a je obdolženi kmalu zatem zbežal iz države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.