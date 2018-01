Premiera v Angliji: Sodniki po ogledu videoposnetka spremenili odločitev

London, 17. januarja - V angleškem nogometu je prišlo do zgodovinske odločitve: prvič se je namreč zgodilo, da so sodniki po naknadnem ogledu videoposnetka spremenili svojo odločitev. Na tekmi angleškega pokala sprva zadetka zaradi prepovedanega položaja niso priznali, po ogledu posnetka, za kar so potrebovali 70 sekund, pa so svojo odločitev spremenili in priznali gol.