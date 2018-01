Vujović bi zapustil EP, posledice pa bi bile katastrofalne

Ljubljana, 17. januarja - Ali bo slovenska rokometna reprezentanca v znak protesta res zapustila evropsko prvenstvo v Zagrebu, bo znano danes popoldan, mnenja pa so že izoblikovana. Rokometaši si takšnega scenarija ne želijo, selektor Veselin Vujović bi Hrvaško takoj zapustil, rokometni in pravni strokovnjaki pa so mnenja, da to ne bi bila pametna odločitev.