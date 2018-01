V ZDA zaradi posedovanja tajnih dokumentov aretirali nekdanjega agenta Cie

New York, 17. januarja - Na letališču Johna F. Kennedyja v New Yorku so aretirali nekdanjega uslužbenca ameriške obveščevalne agencije Cia, ki so ga obtožili nepooblaščenega posedovanja strogo zaupnih dokumentov, je v torek sporočilo ameriško pravosodno ministrstvo. Najvišja možna kazen, ki ga lahko doleti, znaša deset let zapora.