V Zagrebu ob robu EP napadli navijače Črne gore

Zagreb, 17. januarja - Ob robu evropskega prvenstva v rokometu na Hrvaškem je prišlo do incidenta, v katerem so jo skupili navijači črnogorske reprezentance. Hrvaški portal index.hr poroča, da so po rokometni tekmi Makedonija - Črna gora (29:28) v bližini zagrebške Arene neznanci napadli približno deset navijačev Črne gore, a k sreči nihče ni težje poškodovan.