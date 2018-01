Pripombe na predlog energetskega koncepta predvsem glede časovnega dosega in opredelitve ciljev

Ljubljana, 17. januarja - Ministrstvo za infrastrukturo je v javni obravnavi predloga energetskega koncepta Slovenije, ki se je zaključila v ponedeljek, prejelo predloge 40 deležnikov, večina pa jih je prišla v zadnjih treh dneh. Pripombe so se nanašale predvsem na časovni doseg predloga in na bolj natančno opredelitev ciljev, so za STA pojasnili na ministrstvu.