V delovni nesreči v milanski jeklarni trije mrtvi

Milano, 17. januarja - Trije delavci so umrli, eden pa je v kritičnem stanju, potem ko so v jeklarni Lamina v Milanu vdihovali strupene pline, verjetno metan, je v torek poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Italijanski premier Paolo Gentiloni je na Twitterju incident označil za strašno delovno nesrečo in svojcem izrazil sožalje.