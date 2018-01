Večernji list: Cerar odstopil od dogovora s Hrvaško pred obiskom v Zagrebu

Zagreb, 17. januarja - Hrvaški Večernji list v današnji izdaji poroča, da naj bi se Slovenija in Hrvaška že dogovorili za podpis protokola za reševanje spora o meji, vendar da si je slovenski premier Miro Cerar na dan obiska v Zagrebu premislil. V slovenski vladi so te navedbe že zavrnili in poudarili, da je bilo vedno govora le o implementaciji arbitražne razsodbe.