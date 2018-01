Med prevozom ilegalnih prebežnikov povzročil nesrečo

Ljutomer, 17. januarja - Policisti so danes v okolici Ljutomera zasledovali kombinirano vozilo, ki je ilegalno vstopilo v državo. Zaradi neprilagojene hitrosti je voznik zapeljal z vozišča. Policisti so v vozilu odkrili 20 državljanov Pakistana. Po prvih podatkih se je v prometni nesreči ena oseba huje poškodovala, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.