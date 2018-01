V NHL nov poraz najboljše ekipe zahoda

Nashville, 17. januarja - Najboljša ekipa zahodne konference Vegas Golden Knights je v severnoameriški ligi NHL doživela nov poraz. Novinci v tekmovanju za Stanleyjev pokal so tokrat gostovali pri Nashville Predators in izgubili z 0:1. Najbolj se je v vrstah domačih izkazal vratar Juuse Saros, ki je zbral kar 43 obramb in ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.