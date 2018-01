Pelikani na krilih Davisa porazili najboljšo vzhoda

Boston, 17. januarja - New Orleans Pelicans so v severnoameriški košarkarski ligi NBA gostovali pri vodilni ekipi vzhodne konference, Boston Celtics, in pripravili veliko presenečenje. Najbolj se je v vrstah pelikanov izkazal Anthony Davis, ki je dosegel 45 točk in v dvorani TD Garden poskrbel za odmevno zmago gostov po podaljšku s 116:113.