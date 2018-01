Ministri na konferenci v kanadskem Vancouvru za ohranjanje pritiska na Severno Korejo

Vancouver, 17. januarja - Zunanji ministri držav, ki so sodelovale v korejski vojni med letoma 1950 in 1953, ter njihovi kolegi in kolegice iz Južne Koreje, Japonske, Indije in Švedske so na ministrski konferenci v kanadskem Vancouvru menili, da je potrebno ohraniti pritisk na Pjongjang ne glede na nekaj pomirjujočih potez Severne Koreje.