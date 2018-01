V finalu hokejske lige prvakov Växjo in Jyväskylä

Ljubljana, 16. januarja - V finalu hokejske lige prvakov bosta 6. februarja igrali švedski Växjo Lakers in finska Jyväskylä. Švedi so danes na povratni polfinalni tekmi z zmago 6:1 izločili češko ekipo Bili Tygri Liberec, Finci pa so po kazenskih strelih izločili še enega češkega tekmeca, Ocelari Trinec.