V Sredozemskem morju rešili 1400 migrantov, našli dve trupli

Rim, 16. januarja - V več reševalnih operacijah so danes v Sredozemskem morju rešili 1400 migrantov, ki so iz Afrike prek morja skušali priti v Evropo. Pri tem so našli tudi trupli dveh ljudi, ki nevarne poti čez morje nista preživela, je po poročanju francoske tiskovna agencije AFP sporočila italijanska obalna straža.