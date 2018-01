V verižnem trčenju na češki avtocesti udeleženih več kot 30 vozil

Praga, 16. januarja - Na avtocesti med češko prestolnico Praga in mestom Brno se je danes v močnem sneženju zgodila huda prometna nesreča, v kateri je trčilo 24 tovornjakov in devet osebnih vozil, poročanje čeških medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa. V bolnišnice so prepeljali deset poškodovanih, med njimi jih je več v kritičnem stanju.