Tudi iz vzgoje, kulture in visokega šolstva zahteve po odpravi plačnih anomalij

Ljubljana, 16. januarja - V visokošolskem sindikatu, sindikatu delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti (Vir) ter sindikatu kulture in narave (Glosa) od vlade zahtevajo, da takoj pristopi k celostni odpravi anomalij in pravično uredi razmerja v javnem sektorju. Zahtevajo tudi večji delež proračunskih sredstev za vzgojo, izobraževanje in kulturo.