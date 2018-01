V Mežici na ogled filmi adrenalinskih dogodivščin v naravi

Mežica, 19. januarja - Ljubitelji filmske predstavitve gibanja v naravi se bodo ob 19. uri ponovno zbrali v Narodnem domu v Mežici, kjer bo potekal 7. Koroški outdoor film festival (Koff). Filmski in družabni večer prinaša 14 domačih in tujih filmov, do tega jih je enajst s sorodnega, a večjega Boffa v Bovcu. Med predvajanimi bodo tudi trije koroški.