V Galeriji Kresija razstava v sklopu projekta Živel strip! Živela animacija!

Ljubljana, 17. januarja - V sklopu projekta Živel strip! Živela animacija! bodo drevi v Galeriji Kresija odprli razstavo Nenavadna srečanja. Na njej bodo do 15. februarja na ogled dela italijanskega striparja Manueleja Fiora in njegovega slovenskega kolega, ki se podpisuje kot miha ha, v njih tudi lika osla in Dore, ki sta lahko v navdih udeležencem mednarodnega natečaja.