V Cvetličarni originalni band Elvisa Presleyja na njegov 83. rojstni dan

Ljubljana, 17. januarja - V Cvetličarni bodo danes, ko bi Elvis Presley praznoval 83. rojstni dan, nastopili glasbeniki, ki so kralja rock and rolla spremljali od leta 1969 pa vse do smrti v letu 1977. Ob članih TCB band - The Original Band of Elvis Presley bo v njegovo vlogo stopil Dennis Jale, po trditvah organizatorjev eden najboljših avstrijskih rock performerjev.