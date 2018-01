Ljubljanska borza: Indeks navzdol

Ljubljana, 16. januarja - Na Ljubljanski borzi je indeks blue chipov SBI TOP današnje trgovanje končal pri 822,05 točke, kar je 6,19 točke ali 0,75 odstotka manj kot v ponedeljek. Najbolj prometne delnice Krke so izgubile 3,77 odstotka, medtem ko so se bolj prometne delnice Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav podražile za 1,14 oz. 1,65 odstotka.