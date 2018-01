Na novosadskem Exitu Ziggy Marley, Dog Eat Dog in Noctiferia

Novi Sad, 17. januarja - Organizatorji festivala Exit, ki bo na novosadski Petrovaradinski trdnjavi potekal med 12. in 15. julijem, počasi razkrivajo nastopajoče. Naznanili so, da bo na glavni oder stopil kralj reggae žanra in večkratni grammyjev nagrajenec Ziggy Marley, med nastopajočimi pa bodo tudi slovenski metalci Noctiferia.