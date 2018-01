Kitajska stopnjuje pritisk na trgovanje s kriptovalutami

Peking, 16. januarja - Kitajska vlada namerava po poročanju Bloomberga, ki se sklicuje na zaupne vire, prepovedati dostop do domačih in tujih spletnih platform za centralizirano trgovanje s kriptovalutami. Oblasti bodo omejile tudi posameznike in podjetja, ki ponujajo storitve za trgovanje. Vrednost bitcoina je zaradi novice padla na najnižjo raven v zadnjem mesecu.