V javnem sektorju doslej tri splošne stavke (kronologija)

pripravila Sonja Poznič-Cvetko

Ljubljana, 21. januarja - Sindikati javnega sektorja so poskušali svoje zahteve večkrat uveljaviti s stavko. Poleg več stavk sindikatov iz posameznih poklicev, kot so zdravniki in policisti, so bile doslej v Sloveniji tudi tri splošne stavke v javnem sektorju. Tudi prihodnji teden bo stavkalo več sindikatov iz različnih dejavnosti, za februar pa so napovedane še tri stavke.