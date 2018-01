Novogoriška občina letošnje leto namenja ustvarjalnosti mladih

Nova Gorica, 16. januarja - Mestna občina Nova Gorica posveča letošnje leto ustvarjalnosti mladih. Slednji se bodo lahko predstavili na številnih področjih, od znanosti, izobraževanja, podjetništva, umetnosti in športa do drugih področij, na katerih so mladi dejavni in želijo prispevati k razvoju družbe, v kateri živijo.