V Galeriji Photon Borut Peterlin s ciklom Očetova zgodba

Ljubljana, 16. januarja - V Galeriji Photon bodo drevi odprli razstavo Boruta Peterlina z naslovom Očetova zgodba in predstavili istoimensko monografijo. Podobe iz Peterlinovega novega cikla govorijo o izgubi, oddaljenosti in navezanosti ter fotografiji kot mostu. V Ljubljani bo razstava odprta do 2. februarja, nato bo na ogled še v Galeriji Photon na Dunaju.