Vlogo za vzdrževanje otrok se izplača oddati preko eDavkov

Ljubljana, 17. januarja - Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je tudi letos 5. februar, vendar pa bodo lahko tisti, ki bodo to storili prek Fursovega informacijskega sistema eDavki, to storili vse do 20. februarja. Za oddajo vloge bodo torej imeli več časa, ob tem pa lahko vračilo dohodnine pričakujejo prej kot sicer.