Na mejnem prehodu Vinica slabo vreme podaljšalo gradnjo dodatnega čakalnega pasu

Vinica/Ljubljana, 16. januarja - Gradnjo dodatnega čakalnega pasu na slovenski strani mejnega prehoda Vinica, ki so jo začeli oktobra lani, so zaradi neugodnih vremenskih razmer podaljšali za štiri mesece. Zaradi pogostega dežja, nizkih temperatur in snega ter dodatnih del se je zavleklo predvsem urejanje brežine ob cestišču, novi rok za končanje gradbenih del je 30. april.