Nekatere občine nedosledne pri poročanju o oskrbi s pitno vodo

Ljubljana, 16. januarja - Inšpekcija za okolje in naravo republiškega inšpektorata za okolje in prostor je od septembra do decembra lani izvedla akcijo nadzora poročanja občin o standardih opremljenosti za oskrbo s pitno vodo. Ugotovila je, da so nekatere občine pri tem nedosledne, a želijo v večini primerov ugotovljene nepravilnosti čim prej odpraviti.