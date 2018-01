Tokio, 16. januarja - Na azijskih borzah so delnice v povprečju znova beležile rasti. Vlagatelji so optimistični zaradi rasti svetovnega gospodarstva in dobrih poslovnih rezultatov družb. Tečaj evra se v primerjavi z dolarjem nadalje krepi in se giblje na najvišjih ravneh v zadnjih treh letih.