Svojci pogrešajo mladoletno Sucrio Ajrizi iz Hotinje vasi

Rače, 16. januarja - Policijska uprava Maribor sporoča, da je neznano kam odšla 17-letna Sucria Ajrizi iz Hotinje vasi. Sucria Ajrizi je srednje postave, ovalnega obraza, rjavih oči in dolgih kostanjevih las, segajočih do ramen. Ima tetovažo krone na podlahti desne roke in tetovažo neznane črke na zgornjem levem delu prsnega koša. Govori slovenski in romski jezik.