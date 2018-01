Ljubljana, 16. januarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste nastajajo zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano, na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Cikavo ter na cesti Pijava Gorica-Škofljica-Ljubljana. Na cesti Col-Črni Vrh-Godovič je zaradi zimskih razmer prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike.