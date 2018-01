V Kaliforniji aretirali starša, ki sta imela v ujetništvu svojih 13 otrok

Los Angeles, 16. januarja - Kalifornijska policija je v nedeljo aretirala moškega in žensko, ki sta imela v svoji hiši zaprtih 13 svojih otrok, starih od dveh do 29 let. Policija je posredovala, ko je 17-letni hčerki uspelo pobegniti in je prijavila policiji, da so bratje in sestre priklenjeni z verigami, umazani in lačni.