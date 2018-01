Dan Martina Luthra Kinga mlajšega v ZDA minil v znamenju protestov proti Trumpu

New York, 16. januarja - Američani so v ponedeljek praznovali dan borca za državljanske pravice Martina Luthra Kinga mlajšega in po dolgih letih je praznik spet minil v znamenju protestov. Tokrat proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi njegove žaljive izjave glede priseljencev iz afriških držav in Haitija.