Dragić drugič v sezoni igralec tedna v vzhodni konferenci NBA

Miami, 15. januarja - Slovenski zvezdnik v ligi NBA Goran Dragić je odličen teden v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, ko je svojo ekipo Miami popeljal do treh zmag, na zadnji tekmi proti Milwaukeeju pa dosegel 25 točk, kronal še z nagrado za najboljšega igralca tedna v vzhodni konferenci NBA. To je zanj četrto takšno priznanje v karieri, drugo v tej sezoni.

Kot je sporočil njegov klub Miami, je Dragić dobil nagrado za najboljšega v 13. tednu lige NBA (za tekme od 8. do 13. januarja). V tem obdobju je svoj klub vodil do niza treh zmag, poraza ni doživel, v teh tekmah pa je imel povprečje 23 točk, šest skokov in pet podaj na tekmo, s 50-odstotnim metom iz igre in 46-odstotno natančnim metom za tri.

Miami je sporočil, da je Dragić četrtič v NBA karieri prejemnik takšne nagrade, v tej sezoni jo je dobil že konec novembra. Postal je četrti igralec vzhodne konference z več kot enim takšnim priznanjem v sezoni, pa tudi prvi član Miamija z vsaj dvema priznanjema po LeBronu Jamesu v sezoni 2013/14. Za člane ekipe Miami Heat pa je današnje priznanje Dragiću že 57. takšna nagrada v zgodovini kluba.