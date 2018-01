Sodniška komedija v Zagrebu, Čehi presenetili Dance

Zagreb, 15. januarja - Dogajanje na evropskem prvenstvu v rokometu na Hrvaškem je v ponedeljek najbolj zaznamovala tekma med Slovenijo in Nemčijo, ki sta jo po dolgem ogledovanju posnetka in spremenjeni odločitvi sodnika pripeljala do izida 25:25. Na preostalih treh tekmah je bilo tesno, za presenečenje pa so poskrbeli Čehi, ki so premagali Dansko z 28:27.