Hrvaški ribiči pozvali slovenske kolege na druženje

Zagreb, 15. januarja - Ribiči iz Savudrije in Umaga so pozvali svoje slovenske kolege iz Izole, Kopra in Pirana na druženje, na katerem bi se ob kavi neformalno pogovarjali o stanju v Piranskem zalivu, je danes za STA povedal predstavnik ribičev iz hrvaške Istre Robert Momić. Odgovora slovenskih ribičev zaenkrat niso dobili.