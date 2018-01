Na Marsu odkrili zakopane ledenike

Miami, 15. januarja - Na planetu Mars so odkrili zakopane ledenike, s tem pa nove namige glede tega, koliko vode je lahko dostopne na rdečem planetu in kje se nahaja, so sporočili znanstveniki. Erozija je namreč razkrila osem ledenih površin, nekatere od njih celo samo meter pod površino, navaja francoska tiskovna agencija AFP.