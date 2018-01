Sodišče zavrnilo tožbo Pišota zoper primorsko univerzo

Koper, 15. januarja - Delovno sodišče v Kopru je v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek Rada Pišota, ki je tožil Univerzo na Primorskem (UP) za plačilo odškodnine zaradi domnevnega trpinčenja na delovnem mestu, so sporočili z UP, kjer so danes prejeli sodbo. Sodišče je Pišotu naložilo tudi plačilo stroškov pravde. Sodba sicer še ni pravnomočna.