ZAE obtožil Katar, da je z vojaškimi letali prestregel njihova potniška letala; Doha zanika

Abu Dabi/Doha, 15. januarja - Združeni arabski emirati (ZAE) so danes sporočili, da so katarska bojna letala prestregla dve potniški letali v mednarodnem zračnem prostoru na običajnem poletu. V Dohi so to sicer zanikali. Štiri letalske družbe v ZAE pa teh navedb niso želele komentirati, poročajo tuje tiskovne agencije.