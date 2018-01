EU namerava do konca februarja iz Libije evakuirati 10.000 migrantov

Rim, 15. januarja - Evropska unija namerava migrante, ki so obtičali v Libiji, čim prej spraviti na varno. Do konca februarja naj bi tako iz tamkajšnjih taborišč evakuirali več ljudi kot doslej in sicer okoli 10.000, je za nemški časnik Die Welt dejala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini.