Grčijo zaradi napovednih reform prizadele nove stavke

Atene, 15. januarja - Grčijo so pred glasovanjem o varčevalnih ukrepih, ki jih mora država sprejeti na zahtevo mednarodnih posojilodajalcev, ohromile nove stavke. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, stavkajo zaposleni v javnem prometu, odpovedanih je bilo tudi več letalskih povezav, prav tako so delo prekinili v javnih šolah in bolnišnicah.