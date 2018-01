Celjani in Kranjčani prvi polfinalisti hokejskega DP

Ljubljana, 15. januarja - Znana sta prva polfinalista hokejskega državnega prvenstva. Po današnjih povratnih četrtfinalnih tekmah sta se med najboljše štiri uvrstili ekipi ECE Celje in Triglav, ki sta še drugič premagali MK Bled oziroma Playboy Slavijo. Državni prvaki z Jesenic so bili v končnici tokrat še prosti, povratna tekme med SŽ Olimpijo in Mariborom bo v sredo.