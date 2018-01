V spopadih vzhodno od Tripolija najmanj devet mrtvih

Tripoli, 15. januarja - V neposredni bližini letališča vzhodno od libijske prestolnice Tripoli so danes izbruhnili spopadi, v katerih je bilo ubitih najmanj devet ljudi, so sporočili iz libijskega zdravstvenega ministrstva. Čeprav so letališče ob izbruhu spopadov evakuirali, še ni jasno, ali so med mrtvimi tudi civilisti, poročajo tuje tiskovne agencije.