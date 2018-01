V Komendi oborožen moški oropal bencinski servis

Komenda, 15. januarja - Na območju Komende se je v petek zvečer zgodil rop bencinskega servisa, ko je neznani zamaskiran in oborožen moški vstopil v prodajalno servisa in od zaposlenega z grožnjami zahteval gotovino. Ta mu je ni hotel izročiti, zato je z njim fizično obračunal in ga lažje poškodoval. Nato je vzel nekaj deset evrov gotovine in s kraja pobegnil.