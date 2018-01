SBI TOP sredi dneva malo nad izhodiščem

Ljubljana, 15. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je sredi dneva na Ljubljanski borzi malo nad izhodiščem. Do 11.30 je pridobil 0,07 odstotka in se giblje okrog 843 točk. V prvi kotaciji indeks navzgor potiskajo predvsem delnice Pozavarovalnice Sava, večjo rast pa zavirajo delnice Intereurope in Gorenja.