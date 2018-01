Sklad bo obelodanil letošnje Prešernove nagrajence

Ljubljana, 16. januarja - Predsednik Vinko Möderndorfer in člani upravnega odbora Prešernovega sklada bodo danes ob 11. uri v veliki dvorani SNG Opere in baleta Ljubljana razglasili letošnje prejemnike Prešernove nagrade in nagrad Prešernovega sklada. Prisotne bo uvodoma pozdravil minister za kulturo Tone Peršak.