Božičnice zvišale povprečno novembrsko plačo

Ljubljana, 15. januarja - Povprečna bruto plača za november 2017 je v Sloveniji znašala 1756,95 evra, to je 8,4 odstotka več kot oktobra. Precejšnje zvišanje je predvsem posledica višjih izrednih izplačil, to je 13. plač in božičnic, ki so jih zaposleni pred koncem leta prejeli skupaj z novembrskimi plačami, pravijo na statističnem uradu.